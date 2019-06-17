鴻海大立光助攻 台股盤中翻紅走堅

鴻海和大立光助攻，17日台股盤中翻紅，10日線和10500點失而復得。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海和大立光助攻，今天台股盤中翻紅，10日線和10500點失而復得。法人表示，本週台股走勢正向，預估守住月線約10450點之上，問題不大。

台股今天開低，電子權值股相對弱勢，大盤一度失守10500點整數關卡，最低來到10474點，暫失10日線約10522點，不過鴻海和大立光助攻，台股在9時30分後翻紅，10日線和10500點失而復得。

到10時13分，台股加權指數來到10551.62點，上揚26.95點，漲幅0.26%，成交值來到新台幣359.72億元。電子股盤中小漲0.02%，金融股漲0.51%。

主要電子權值股漲多於跌，其中蘋概股台積電來到234元，跌0.85%；股王大立光來到3715元，漲2.34%；鴻海來到76.3元，漲1.6%。

日月光投控來到59.4元，跌1%。聯發科來到304.5元，跌0.81%。台達電來到151.5元，漲2.36%。

被動元件族群國巨來到254.5元，漲1.39%。華新科來到152.5元，漲0.99%。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，台股早盤開低，主要是反映上週五台積電ADR和美國費城半導體指數跌深的疑慮，不過台股之後跌幅收斂翻紅，代表市場對利空已漸消化，台股今天「守尾有餘」，預估量能有機會上千億元。

展望台股後市，黃國偉表示，儘管台股近期遇季線約10671點拉回，不過本週未有利空消息，市場靜待月底G20川習會結果，本週台股走勢正向，預估守住月線約10450點之上，問題不大。（編輯：楊玫寧）1080617