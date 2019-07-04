台股回神量縮反彈 法人：靜待華為事件演變

（中央社記者韋樞台北4日電）台股3日大跌121點，今天在電子股台積電和鴻海小漲及電動車和風電概念股帶動下回神反彈。法人表示，台股小幅反彈，市場應靜觀華為後續和月底聯準會降息，等待量能放大。

台股終場小漲32.13點，收在10775.90點，成交量新台幣969.89億元。

台股3日遭台指期閃崩500點及台積電失去繪圖晶片大廠輝達的訂單拖累，大跌121點；今天開高走高，守穩在季線10697.55點之上，全盤指數未低於10750點，電子股表現相對優異，台積電收在244元，漲幅0.62%；鴻海收在77.7元，漲幅0.26%；大立光惜未守住4000元大關，收在3955元，跌幅0.38%。

另外，電動車概念股受美國電動車大廠特斯拉今年第2季交車量達9萬5200輛，創下新高紀錄，並優於市場預估。相關概念股美琪瑪、和大今天溫和上揚，貿聯走低後尾盤拉回平盤238.5元；和大今天開盤大漲，順利完成填息。

風電概念股近來題材升溫，外資和投信等法人買超，吸引一些買氣，包括華城、永冠-KY、上緯投控、世紀鋼漲幅均在2.33%到2.83%之間。

國泰證券期貨顧問處經理蔡明翰表示，台股3日大跌121點似乎有點過頭，但今天反彈之勢，量能卻未開；主要是今晨收盤的美股3大指數均創新高，但費半指數卻下跌，反映出美國總統川普鬆綁美國企業對中國通訊大廠華為的銷售禁令，但美國商務部仍將華為列入採購黑名單，使得市場困惑美國單向鬆綁又留一手，最終結果可能不如預期。

蔡明翰指出，美國政府鬆綁華為禁令仍需時間來完成相關行政程序，只是有一些時間差；同時間中國大陸也打算向美國增加採購，雙方似乎都在朝貿易戰緩解而努力，因此市場正在等待貿易戰風險降低，同時期待7月底美國聯準會（FED）可能降息。投資人應先靜觀華為事件後續，以及費半指數轉強，確定股市出量後，台股後續才有更多表現機會。（編輯：蘇志宗）1080704