美中貿易戰發展難料 北越吸引台商轉進投資

（中央社河內5日電）美中貿易戰暫時休兵，但仍難阻擋外資從中國外移的趨勢，越南台灣商會河內分會會長盧智生表示，近期有許多台商前來考察，至少6成是電子相關產業，而且主要選擇北越投資設廠。

盧智生目前也是越南通投資顧問公司總經理，專門提供台商到越南投資資訊並協助辦理相關手續，他近日接受中央社訪問表示，美中貿易戰去年開打以來，很多在中國設廠的中資和台資廠商陸續到越南進行實地投資考察作業，特別是這陣子來，到越南考察的廠商比過去增加了好幾倍。

美國總統川普與中國國家主席習近平6月29日在20集團（G20）峰會場邊會談，達成重啟貿易談判、暫不加徵新關稅等共識，貿易戰暫時休兵。

不過，盧智生認為，美中貿易戰未來發展情況很難預測，美中會繼續努力談判貿易協議，但是雙方貿易關係回到原點的可能性相當低，外資紛紛撤離中國轉向其他市場以分散風險是必然趨勢，就現況來說，越南在吸引外資方面確實是明顯的受惠者。

他說，以前香港和中國對越南投資金額從來沒有列在前5名，但根據越南官方機構最新統計數據，今年前5個月香港對越南的投資資金排名第1，中國排名第4，從這個數據可以看出港資和中資湧入越南逃避貿易戰的趨勢。

盧智生觀察顧客投資狀況發現，近期也有很多台商前來考察與詢問投資程序，其中至少6成是電子相關產業，而且主要選擇越南北部地區投資設廠。他認為，這可能與外界對北越已形成電子產業聚落的印象有關，而且北越地區交通和基礎設施近期逐漸改善，加上勞動力充沛且成本低廉。

他舉例說，台灣鴻海與仁寶等集團已經在北越投資設廠，但是因為遇到2008年金融風暴與其他相關因素影響，所以停頓一段時間，現在確定重新啟動，其中仁寶集團在永福省（Vinh Phuc）的工廠已於今年4月投產，鴻海在北江（Bac Giang）和北寧（Bac Ninh）兩省的工廠預計於2021年或2022年開始運營；此外，光寶集團也計劃於北越廠進行擴產等。

對於中國貨洗產地避美國稅可能使越南未來也面臨美國貿易制裁，盧智生表示，最近美國政府已提到所謂「洗產地」的問題，但是自從美中貿易戰開打以來，他參加多場越南政府舉辦的經濟論壇等會議，發現越南政府也很擔心與正視這個問題，相信越南產地證明發放規定與流程將更加嚴苛。

盧智生又說，川普與習近平日前達成重啟貿易談判的共識，包括台商在內考慮從中國外移的外資，湧入越南的情況可能稍微放緩。

但他也指出，除了川普政府已經發起對中國的貿易戰外，隨著2020年美國總統大選將近，不少民主黨候選人也展現對中共強硬的態度。因此，美中雙方即使談出結果，兩國貿易關係未來發展依舊很難預測，在中國的外商仍可能面臨風險。

美中重啟貿易談判，但外界仍擔憂雙方談判可能再次觸礁，美國繼續對剩下的價值3000億美元中國商品加徵關稅，預期屆時將有大批外資遷移越南，然而大批外資突然湧入越南，對越南經濟及在越投資經營的台商不一定是件好事。

盧智生分析，目前在越南的台商家數約逾5000家，假設因貿易戰再湧入2000、3000家，可能會造成當地人力短缺、薪資高漲與土地租金價格飆高等問題。越南經濟逐步發展較有利，若大批外商突然湧入投資設廠，可能會對當地基礎設施與管理能力造成壓力。

盧智生指出，越南政府向來歡迎外資進來創造更多就業機會及推動經濟發展，但是美中貿易戰如何發展難以預測，不管是在越南還是在中國的台商都應有分散風險的概念；此外，若在越南投資設廠或擴廠，也應考慮當地承受能力，再做出適合規劃。（編輯：林憬屏）1080705