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MIT微笑標章廠商 赴星國打造台灣優質形象

最新更新：2019/07/09 16:31
第20屆新加坡禮品與贈品展即將登場，經濟部工業局率6家榮獲MIT微笑標章驗證的廠商參展，設置「MIT微笑產品形象及展售專區」。（經濟部工業局/MIT微笑標章提供）中央社記者黃自強新加坡傳真　108年7月9日
第20屆新加坡禮品與贈品展即將登場，經濟部工業局率6家榮獲MIT微笑標章驗證的廠商參展，設置「MIT微笑產品形象及展售專區」。（經濟部工業局/MIT微笑標章提供）中央社記者黃自強新加坡傳真　108年7月9日

（中央社記者黃自強新加坡9日專電）第20屆新加坡禮品與贈品展10日登場，經濟部工業局率6家榮獲MIT微笑標章驗證的廠商參展，設置「MIT微笑產品形象及展售專區」，以新加坡為平台打造台灣優質產品形象。

新加坡從10日起在金沙會展中心舉辦為期3天的2019禮品與贈品展（SGP Fair 2019）。

台灣今年參展品項包羅萬象，包括織襪、家電、毛巾、成衣、鞋類、玩具、陶瓷、袋包箱、紡織護具、化妝品等多元產品。

值得一提的是，今年率團參展的工業局也量身打造MIT館形象裝潢，設置「MIT微笑產品形象及展售專區」，擴大參展效益並提高曝光率。

新加坡台貿中心主任張碧容今天告訴中央社記者，這次會場放置「台灣製MIT微笑產品驗證制度」摺頁，就是讓各國參展業者了解MIT微笑產品驗證均經過嚴格把關，台灣工業與家電產品的品質絕對禁得起考驗。

張碧容指出，工業局為協助製造業提升產品品質，形塑台灣產品「安全健康、值得信賴」形象，推動台灣製MIT微笑產品驗證制度，協助MIT微笑產品進行內外銷市場，提升產業競爭力。

她強調，台灣與新加坡之間交流頻繁，也是前進新南向國家中最方便與快速的平台，台灣業者可視新加坡為跳板，進而深入其他東協國家。（編輯：施燕飛）1080709

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