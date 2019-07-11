精華客戶新品銷售不佳 外資目標價下修到450元

（中央社記者吳家豪台北11日電）美系外資表示，隱形眼鏡大廠精華因日系客戶Seed新品銷售不如預期，加上精華自有品牌產品在台銷售不佳，預期第3季營收將年減4%，維持減碼評等，目標價下修到450元。

精華股價今天開盤下跌3元，盤中低點下探539元、跌幅約0.9%。

美系外資出具研究報告表示，占精華營收30%的日系客戶Seed由於新產品銷售不如預期，已將2018年到2021年隱形眼鏡銷售的年複合成長率從11%下修到8%，雖然日本隱形眼鏡市場仍成長，但Seed銷售成長放緩意味著競爭加劇。

美系外資進一步指出，儘管占精華營收10%的美系客戶Hubble訂單從2018年下半年的谷底攀升，仍不夠填補精華的閒置產能，況且Hubble屬於新創公司，訂單延續性仍有疑慮。

此外，美系外資發現，占精華營收8%的台灣隱形眼鏡銷售今年可能惡化，精華預期今年台灣營收將年減10%，已嘗試拓展通路至超商、藥局來改善營運。

美系外資指出，精華目前擁有78條生產線，只有66條使用中，由於訂單放緩導致今年第2季產能利用率偏低，在對手晶碩的競爭之下，營運環境已惡化，維持精華「減碼」評等，目標價從480元下修到450元。

投顧表示，受日本客戶訂單降溫影響，精華今年第2季營收15.7億元，季減3.2%、年減8.7%，不如市場預期。展望第3季，日系客戶訂單未見明顯復甦跡象，限縮了產能利用率回升的可能性，加上精華從今年第2季開始認列8條新產線的折舊費用，預估第3季毛利率將季減0.1個百分點至35.9%，維持精華「持有」評等，目標價從546元調降至496元。（編輯：趙蔚蘭）1080711