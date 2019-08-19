貿易戰中學教訓 南韓將加強發展高新材料

（中央社記者姜遠珍首爾19日專電）日韓貿易戰越演越烈，南韓產業通商資源部今天發布報告指出，南韓應大力推進高新材料和設備競爭力的「國家戰略計畫」，提升南韓在全球價值鏈中的地位。

南韓聯合新聞通訊社指出，這項計畫反映在南韓政府5日公布的「材料、零組件和裝備競爭力強化對策」之中。

報告指出，在第4次工業革命到來之際，國際貿易環境不斷實現全球價值鏈（Global Value Chain）體系重構。過去30年來形成的全球價值鏈4大生產中心分別位於北美、中國、歐洲和東協。目前，南韓的全球價值鏈參與率約為62.1%，排名世界第4。

報告稱，隨著美中貿易戰升溫，雙方不斷提高零組件和材料的自給率，這對南韓來說既是危機也是機遇。南韓手機、半導體等產業超越日本後，在材料、裝備技術方面仍深受日本的影響。

而中國發展相關產業之際，南韓也可透過為中國提供材料和裝備來實現雙贏，進而確保南韓相關產業未來10至20年的成長動力。

報導指出，南韓產業通商資源部官員表示，南韓應進一步加強材料和裝備產業的競爭力，以克服日本出口管制帶來的影響，在國際貿易秩序變化的浪潮中，保障企業未來發展方向。

此外，報告強調南韓應抓住機遇，搶佔電動汽車、智慧電器等新產業的全球價值鏈。

日本經濟產業省7月4日起實施對出口南韓的含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Etching Gas）等3項關鍵電子原料加強管制，引發南韓不滿。接著日韓兩國互相將對方從貿易優惠名單中剔除，日韓貿易戰越演越烈。（編輯：周永捷）1080819