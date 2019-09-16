庫藏股奏效 外資上週買超前2名友達群創

（中央社記者潘智義台北16日電）外資8月連續賣超面板雙虎友達、群創，但8月下旬開始有轉買跡象，在庫藏股帶動下，外資9月已連2週買超友達、群創，更是上週外資買超前2名個股。

友達董事會決議，自9月10日至11月9日買回庫藏股12.5萬張，每股買回區間價格為新台幣5.71元到11.84元。友達前次實施庫藏股為2002年，睽違近17年後再啟動庫藏股護盤。

群創自7月實施庫藏股，買回8萬張自家股票護盤之後，又宣布自8月21日起至10月20日再買回庫藏股，以每股4.93元到10.47元區間，在集中市場再買回30萬張庫藏股。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場買超新台幣193.88億元，其中買超群創6.19萬張最多，賣超台企銀1.78萬張最多。

台灣證券交易所統計，上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司依序為群創6萬1871張、友達5萬8294張、新光金4萬2422張。

上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為台企銀1萬7809張、欣興1萬239張、燿華1萬6張。

證交所指出，上週外資在集中市場買超193.88億元，買進金額1392.11億元，賣出金額為1198.23億元。另外，自今年初至9月12日止，外資累計賣超321.3億元，其中買進金額5兆3731.87億元，賣出金額5兆4053.17億元。外資總持有股票市值為13兆2217.39億元，占全體上市股票市值的40.57%，較9月6日市值13兆1652.23億元增加565.16億元。（編輯：張均懋）1080916