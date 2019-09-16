台航：散裝航運一路旺 明年首季不比今年差

（中央社記者韋樞台北16日電）台灣航業表示，散裝航運今年運價不錯，進入第4季旺季後，散裝航運會受惠高油價、船隻安裝脫硫器，市場船噸供給減少，以及北半球穀物運輸等，明年首季不會比今年首季差。

台航公司今天下午舉行法人說明會，台航指出，沙烏地阿拉伯油田遭受攻擊，國際油價大漲，由於狀況不明朗，油田何時復原生產也不知，市場難免有預期漲價心理。

台航表示，油價若大漲，散裝船必須以減速因應高漲油價，運輸時程會拉長，但好在目前舶船租金相對便宜，省下來的油錢可以支付租金；此外，市場因為限硫令，不少船隻進船塢裝脫硫器，一艘船進塢裝脫硫器至少一個月，因此市場明顯船噸供給會減少。

另值得注意的是，美中貿易戰下，中國大陸已將巴西的庫存黃豆等快買光，而10月起又是美國的黃豆進入收成期，要視美中貿易戰雙方協商的氣氛和結果如何，若是中國大陸願意再增購美國黃豆，將非常有利散裝航運業運輸。

台航認為，時序進入散裝航運第4季旺季，再加上沙國油價、穀物運輸等國際局勢仍有待觀察，估計明年首季營運不會比今年首季差。（編輯：張均懋）1080916