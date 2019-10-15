14年來首虧 全銓擬下櫃拚轉型

（中央社記者潘智義台北15日電）全銓租賃董事長李家弘今天在櫃買中心重大訊息記者會宣布，今年上半年面臨民國94年接掌董事長以來首次虧損，將透過與宏育公司股權轉換，爭取轉型機會，並申請下櫃。

李家弘表示，董事會決議將與宏育管理顧問公司簽署股份轉換契約，依企業併購法及相關規定，由宏育公司以每股新台幣13.4元，取得全銓租賃全部已發行且流通在外普通股，全銓租賃將成為宏育公司百分之百持股的子公司，將於股權轉換完成後，向櫃買中心申請下櫃，並向金管會申請停止股票公開發行。

他說，自己同時擔任全銓租賃、宏育公司兩家公司董事長，宏育持有全銓租賃股權3524萬3756股，約占發行股份50.83%。股權轉換案需經兩家公司股東會通過，以及主管機關核准，股份轉換基準日暫定為明年1月20日。

他指出，面對國內外大環境及商用不動產市場變遷、挑戰，全銓租賃公司資產規模短期無法達到最適經濟規模，以至於今年上半年出現虧損，在考量未來取得不動產時間、資金難以精準估計，業務前景不明情況下，為長期發展及保障股東權益，所以透過股權轉換方式，期盼有足夠時間與空間轉型。

另外，全銓租賃目前旗下動產僅3筆，包括一筆不動產店面，以及在美國的2單位出租公寓。（編輯：張均懋）1081015