與黃國昌為囤房稅交鋒 財長：打房不是只有你能講

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）時代力量立委黃國昌今天因不滿財政部廢除印花稅，卻對課囤房稅態度保留，怒轟「對得起年輕人嗎？」財政部長蘇建榮不甘示弱回應，「打房不是只有你能講」；囤房稅須整體考量，中南部縣市自住比例高，需因地制宜。

立法院財政委員會今天審查109年度中央政府總預算案有關財政部、國庫署、財政資訊中心歲出預算，財政部長蘇建榮受邀進行報告並備詢。

黃國昌於質詢時表示，根據掌握，行政院要廢除印花稅，財政部發函給各地方政府詢問意見，結果22個縣市全部反對，沒有縣市贊成，但還是繼續做，「只因大老闆一句話就廢，還要地方政府配合」。

黃國昌痛批，相較現在這麼多年輕人買不起房，遭遇高房價痛苦，但卻看不到財政部提出具體抑制打房炒房政策。

他強調，曾提案建議由中央修法建立「囤房稅」，但財政部又說要尊重各縣市意見；像新加坡，不僅有課印花稅，稅收還用來抑制外資炒房，財政部若不滿他的說法，「政策提出來啊，不要講，還要做。」

對此，蘇建榮也少見拉高音量澄清。他說，首先，新加坡、台灣印花稅性質不同，在新加坡屬於交易稅，台灣則屬於憑證稅，不能這樣比較；其次，財政部也有抑制炒房政策，例如房地合一，一年內短期買賣交易，稅率高達45%，其他部會也有相關政策，不是沒有在做。

黃國昌追問，實施房地合一稅後成效如何？蘇建榮表示，房價上漲有相對緩和。但黃國昌接著說「房價有降嗎？政府對得起年輕人嗎？」。

蘇建榮反擊，「炒房打房的事情，不是只有你（指黃國昌）能講」，囤房稅要整體考量地方政府因地制宜的問題，像中南部自住房屋比例高，囤房稅做下去還要搭配降低自住房屋稅率，這樣中南部財政怎麼辦。

另一方面，民進黨立委江永昌則認為，「囤房稅」是針對一人持有多戶房屋去加重課稅，但難免會傷及無辜，例如父母準備多間房子要給子女，只是還放在手中沒過戶。

江永昌指出，真正應該抑制的是空屋情形，例如有人持有多棟房屋，但不自用、不出租、不營業也不做公益出租，放著等漲價，未來賣掉賺價差。他認為，應該要對這種情形課稅；用提高持有數的方式，刺激空屋釋出或出租。

蘇建榮回應，這樣的想法出發點是好的，但先前有問過各縣市意見，地方政府認為，這樣將增加很多稽徵成本，實務上必須按月去確認房屋使用情形，會造成很大困擾，且出了台北市、新北市，大多數縣市都是以自住房屋為主，必須因地制宜去理解。

蘇建榮表示，現行住宅三法就有租稅優惠措施，鼓勵民眾將房屋出租作為社會住宅，這也是另外一種作法。（編輯：林孟汝）1081021