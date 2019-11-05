鴻海股價一度衝90元 續創近7個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海早盤走勢堅挺，突破90元整數關卡，最高來到90.4元，漲1.57%，續創近7個月高點，市值來到新台幣1.25兆元。

外資法人持續推升鴻海股價強漲，外資4日繼續買超鴻海達4萬5291萬張，從10月14日到11月4日，累計外資已經連續16個交易日買超鴻海累計達33萬469張，累計整個10月外資法人買超鴻海達23萬1861張。10月迄今盤中高點累計鴻海漲幅已經突破2成，達到23.5%。

鴻海今天早盤市值最高來到1.25兆元，若從10月迄今粗估，鴻海市值增加超過2384億元，若以最大股東郭台銘目前持股粗估，郭台銘個人持股市值從10月迄今增加超過230億元。

鴻海規劃13日舉辦法人說明會，屆時大股東鴻海創辦人郭台銘動向、主要大客戶蘋果iPhone新機拉貨力道、明年上半年營運展望、鴻海布局5G進展等，將是法人關注焦點。

美系外資認為，鴻海旗下富智康今年第3季轉虧為盈，比市場推估的時間更快，將挹注鴻海下半年獲利，加上iPhone新機銷售優於預期，可望推升鴻海目標價到100元。

展望今年第4季，法人指出鴻海業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。（編輯：黃國倫）1081105