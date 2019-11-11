更多編輯台推薦新聞：
傑尼斯天團嵐快閃會粉絲 心中有台北開唱計畫
娛樂

傑尼斯天團嵐快閃會粉絲 心中有台北開唱計畫

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

巴黎上萬人反伊斯蘭恐懼遊行 訴求引發各黨分歧
國際

巴黎上萬人反伊斯蘭恐懼遊行 訴求引發各黨分歧

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾
政治

專題／從飛彈危機到太陽花 20年來競選廣告裡的芒果乾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

亞獅康-KY膽道癌試驗解盲 數據未達標

最新更新：2019/11/11 19:32

（中央社記者張良知台北11日電）生物製藥公司亞獅康-KY 今天在重訊記者會宣布，以varlitinib 治療二線膽道癌病患的臨床試驗結果解盲，數據並未顯著達到預先擬定的水準。

亞獅康表示，中央獨立評估委員會(ICR)根據實體腫瘤反應評估標準(RECIST)評估，varlitinib 並未達到無惡化存活期(PFS)與整體反應率(ORR)的主要試驗指標，而 varlitinib 的安全性與已知的研究結果相同。

亞獅康發布新聞稿表示，這項雙盲、隨機、雙臂的全球性研究自全球56處臨床試驗中心，招收127位接受過第一線治療但疾病仍惡化的病患，試驗地點包括美國、歐洲、日本、澳洲與其他亞太國家。

臨床試驗數據顯示，Varlitinib合併capecitabine使用時無惡化存活期中位數為2.83個月，對照組無惡化存活期中位數為2.79個月；Varlitinib的整體反應率為9.4%，而對照組則為4.8%，試驗未達到統計上的顯著差異。

亞獅康-KY執行長傅勇表示，雖然研究結果令人失望，但仍提供科學相關疾病的重要見解。亞獅康-KY將繼續專注於開發產品組合中有希望的分子，包括正在進行針對異位性皮膚炎的研究，期待在2020年初可提出期中數據。（編輯：楊玫寧）1081111

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報