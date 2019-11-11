亞獅康-KY膽道癌試驗解盲 數據未達標

（中央社記者張良知台北11日電）生物製藥公司亞獅康-KY 今天在重訊記者會宣布，以varlitinib 治療二線膽道癌病患的臨床試驗結果解盲，數據並未顯著達到預先擬定的水準。

亞獅康表示，中央獨立評估委員會(ICR)根據實體腫瘤反應評估標準(RECIST)評估，varlitinib 並未達到無惡化存活期(PFS)與整體反應率(ORR)的主要試驗指標，而 varlitinib 的安全性與已知的研究結果相同。

亞獅康發布新聞稿表示，這項雙盲、隨機、雙臂的全球性研究自全球56處臨床試驗中心，招收127位接受過第一線治療但疾病仍惡化的病患，試驗地點包括美國、歐洲、日本、澳洲與其他亞太國家。

臨床試驗數據顯示，Varlitinib合併capecitabine使用時無惡化存活期中位數為2.83個月，對照組無惡化存活期中位數為2.79個月；Varlitinib的整體反應率為9.4%，而對照組則為4.8%，試驗未達到統計上的顯著差異。

亞獅康-KY執行長傅勇表示，雖然研究結果令人失望，但仍提供科學相關疾病的重要見解。亞獅康-KY將繼續專注於開發產品組合中有希望的分子，包括正在進行針對異位性皮膚炎的研究，期待在2020年初可提出期中數據。（編輯：楊玫寧）1081111