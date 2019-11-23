全球最大避險基金傳鉅資放空股市 吹皺一池春水

（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）華爾街日報今天報導，全球最大避險基金橋水聯合公司預期未來3個月股市將回檔，已斥資逾10億美元布空單。橋水創辦人達里歐雖否認，仍在美股接近歷史高點之際引發關注。

報導引述未具名消息人士說法指出，橋水聯合公司（Bridgewater Associates）過去幾個月集結空單，只要美股標準普爾500指數（S&P 500 Index）或歐股道瓊歐盟50指數（Euro Stoxx 50 Index）明年3月前下挫、或是兩者都下跌，橋水都將因此賺錢。

時值美股氣勢旺盛、近一個月屢創新高之際，這篇題為「橋水鉅資放空股市」的報導向全球金融市場投下震撼彈。

達里歐（Ray Dalio）隨後在推特發文駁斥報導內容，指橋水手中沒有淨空單，並說橋水曾向報導作者之一說明，如把橋水描繪成看空股市，將會誤導讀者，結果華爾街日報還是這麼做了。

這名億萬富豪寫道：「我認為，我們活在即使事實與標題不符，許多作者仍看重聳動標題勝過一切的世界。你可以相信我，也可以相信華爾街日報作者。我希望你對我的認識足以讓你相信我。」

華爾街日報報導，橋水透過高盛集團（Goldman Sachs）與摩根士丹利（Morgan Stanley）等華爾街投資銀行取得賣權，花費約15億美元，占橋水資產管理規模1%左右。

賣權是讓投資人有權在特定日期前以一定價格出脫股票的合約。透過這種合約，投資人可用相對小的金額為規模更大的投資避險。報導指出，橋水手中的賣權明年3月到期，是當前放空股市規模最大的空單。

橋水透過聲明表示，資產管理有許多相互關連的部位，常用於為其他部位避險，而且頻繁變動，所以任一時間只看單一部位便試圖推敲背後動機將會犯錯。

美股在美中貿易談判前景不明的情況下屢創新高，部分投資人憂心可能回檔，也有人擔心對華爾街不友善的華倫（Elizabeth Warren）如代表民主黨角逐總統大位，可能導致美股拉回。橋水特別在聲明中強調，沒有部位是因看空美國潛在政治發展而建立。

美股今天收紅，道瓊工業指數終場上漲109.33點，或0.39%，收在27875.62點；標準普爾500指數上漲6.75點，或0.22%，收在3110.29點。

以科技股為主的那斯達克指數（Nasdaq Composite Index）上漲13.676點，或0.16%，收在8519.887點。

但由於美中貿易談判障礙未除，市場樂觀氣氛轉淡，獲利了結賣壓出籠，3大指數週線都收黑，為一個多月來首見。

從近期談話觀察，達里歐並不看好美中關係前景，14日在紐約出席美中關係全國委員會（NCUSCR）年會時甚至提及美中衝突可能蔓延到爭奪投資資本。

達里歐當時說：「現在有貿易戰、科技戰、地緣政治戰，接下來可能還有資本戰。這局面怎麼處理，將決定我們未來的樣貌。坦白說，我不知道這局面會怎麼演變，我們想保持樂觀。」（編輯：馮昭）1081123