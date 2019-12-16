首購換屋需求強勁 櫻花建明年有望進帳3案

（中央社記者潘羿菁台北16日電）受惠首購與首次換屋族群剛性需求，營建股的櫻花建設今年前3季稅後淨利暴衝3.3倍，展望明年度，櫻花建位於三峽與台中建案都已完銷，法人估計，明年至少有新台幣30億元銷售金額認列營收。

櫻花建表示，公司的目標客群本來就是自住客，又以首購年輕或是第一次換屋的族群，在物件設計符合近期房市需求重點，帶動櫻花建今年前3季稅後淨利4.83億元，較去年成長3.3倍；從近期推案觀察，這股需求動能依舊存在，明年房市景氣仍是看好。

目前櫻花建明年度完工建案包括新北三峽的「櫻花學-品學區」、台中「櫻花學-孩子王2 」與「櫻花綴綻」，前兩案近乎完銷，總銷售金額為27.1億元，後者銷售率為69%，總銷金額為7億元。

法人認為，光是上述三案完工後，櫻花建將在明年度有望一口氣認列逾30億元營收。

另外一建案「櫻花藝」則是會在明年開賣、估計最快第3季取得使用執照，也有機會力拚認列收益。

櫻花建表示，明年持續推案，包括台中北屯區的文北段、台中太平區育賢段五期、台中北屯區太順段二期，會在明年第1季公開銷售，另外桃園龜山善捷段則是明年第4季開賣，總計銷售金額為59.8億元，這些案子則是計劃在2021年完工。

按照櫻花建提供的庫存土地暨預估推案，近4年內完工高峰落在2023年，總銷售金額為82.2億元，法人表示，目前推案平均毛利率約30%，預期該年將會是櫻花建獲利高峰。（編輯：黃國倫）1081216