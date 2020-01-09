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經長：安全存量128天 油氣供應不會有問題

最新更新：2020/01/09 15:30

（中央社記者廖禹揚台北9日電）美國與伊朗發生衝突，中東情勢對國內能源供應影響受關注，經濟部長沈榮津今天表示，國家安全存量仍有128天，在油氣供應及價格穩定上都不會有問題。

因應中東情勢升溫，總統蔡英文今天召開國安高層會議，討論能源及其他相關事項因應狀況。經濟部長沈榮津下午出席經濟部業務會報前受訪表示，美伊衝突目前已緩和，國內也有足夠安全存量，油氣供應及價格穩定上都不會有問題。

根據經濟部新聞稿，法定石油安全存量至少90天，目前實際存量為128天，包括政府儲油44天，以及含中油在內的民間業者儲油84天。經濟部表示，目前相關海域油氣輸出狀況皆正常，原油價格雖一度波動，但也已恢復穩定。

至於當地台商是否受到影響，沈榮津表示，目前未聽說台商需要協助的狀況。經濟部表示，會持續關注中東情勢。

伊朗8日發射十多枚彈道飛彈，攻擊美國與聯軍部隊駐紮伊拉克的兩座空軍基地，以報復美國日前狙殺伊朗革命衛隊「聖城部隊」指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）等人的行動，外界憂心，可能再次引發中東地區戰爭。不過，美國總統川普最新發表的談話表示，不希望動武。（編輯：林淑媛）1090109

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