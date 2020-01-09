中華電信板橋雲端資料中心 獲SOC報告認證

（中央社記者吳家豪台北9日電）中華電信表示，2016年完工的板橋雲端資料中心，在2019年取得由安永會計師事務所出具的SOC報告，代表資料中心的維運管理、資安政策的完整性及嚴格落實內部管控。

中華電信指出，SOC報告（Service Organization Controls Report）是美國會計師協會（AICPA）所訂定的報告形式，目的是藉由外部稽核驗證業者所提供服務的安全控管程度及有效性。

這次中華電信板橋雲端資料中心共取得SOC 1 Type2及SOC 2 Type 2兩項報告認證，SOC 1為針對與財務報告相關的內部控制，SOC 2則著重於組織運作合規及風險控制。

此外，中華電信研究院測試中心於2019年第4季取得財團法人全國認證基金會（TAF）單模光纜檢測技術認證，成為台灣第一家具備單模光纜光損失（含損失均勻性、彎曲損失性等）檢測能量的合格測試實驗室。

中華電信說，透過對光纜線路的損失測量，可以發現光纖連接部位是否可靠、光纖有無微裂、光纖損耗隨長度分布是否均勻等異常現象，協助客戶確保光纖或光纜的品質。

中華電信指出，5G網路即將建設，需要高品質的光纜將基地台與後端服務網路連接，滿足超高速與低延遲的應用需求，因此光纜檢測也是未來5G產業鏈中不可或缺的角色。（編輯：蘇志宗）1090109