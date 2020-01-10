台塑四寶去年獲利 創近五年新低

（中央社記者潘羿菁台北10日電）台塑四寶去年度自結稅後淨利為新台幣1271.62億元，年減39.8%，創2015年來新低水準；其中，台塑每股稅後淨利（EPS）5.86元，無意外成為EPS冠軍，南亞則是進陪末座，全年度賺不到3元。

去年第4季台塑四寶每股稅後淨利（EPS）落在0.49元至0.74元之間，沒一家賺到1元，第4季堪稱是營運谷底，台塑化去年第4季EPS為0.74元，相對三寶略高。

以2019年度觀察，台塑稅後淨利為372.94億元，EPS為5.86元，榮獲四寶EPS之冠，不過年減24.7%，台塑表示，受到全球經濟成長減緩，車市及房市景氣不佳，導致鋁金屬、塗料、紡織及家電等產業需求萎縮，加上同業新增產能陸續投產，市場供給增加，拖累石化產品價格下跌，2019年除了乙烯醋酸乙烯樹脂（EVA）外，其他產品平均價格比2018年低，幅度介於6%至30%。

另外，台塑的海外小金雞母-台塑美國去年動能也略微熄火，母公司台塑認列台塑美國收益僅42.8億元，比2018年減少13.1億元，同樣是受到液鹼、聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）及聚丙烯（PP）售價下跌，利益縮小。

至於台化2019年稅後淨利為299.91億元，年減38.5%，EPS為5.14元；台化表示，2018年油價走升，原料與成品利價差大，2018年第4季起油價震盪下滑，加上中美貿易衝突及同業陸續投產，市場觀望，定檢廠較2019年增加及芳香烴三廠（ARO-3）事故，導致合併營業利益銳減205億元，僅剩178億元。

南亞2019年稅後淨利為230.70億元，較2018年大幅衰退56.3%，EPS為2.91元，由於乙二醇（EG）與丙二酚（BPA）利差大幅衰退，尤其是主力產品EG，2018年產品利益135億元，2019年卻變成虧錢，加上電子材料、聚酯與塑膠產品獲利也不如預期，導致2019年合併營業利益不到百億元，最為慘烈。

最上游的台塑化去年稅後淨利368.07億元，同樣年減38.7%，EPS為3.86元，台塑化表示，去年全球經濟成長動能趨緩，加上美中貿易戰持續延燒，使得市場對石化原料需求放緩，客戶端提貨保守，加上市場陸續新增的產能，影響供需間競爭加劇，使得2019年台塑化兩大部門烯烴與煉油動能雙雙衰退。（編輯：蘇志宗）1090110