保時捷2019年台灣銷售成長10%

（中央社記者韓婷婷台北16日電）2019年台灣新車銷售總量43.9萬輛，年增1.1%，豪華車保時捷在休旅車系產品表現亮眼帶動下，全年度銷量3732輛，年成長10%；展望2020年，台灣保時捷持續樂觀態度。

台灣保時捷今天發出新聞稿表示，全球與台灣市場雙雙創下年銷量10%成長的亮眼表現。將持續致力於拓展經銷體系並開創全新通路模式，並針對台灣市場推出一系列專案；最具話題的品牌首部純電跑車Porsche Taycan，已在台灣接獲超過700張預接單。

保時捷2019年度全球交車數總計28萬800輛，年成長10%，其中以Cayenne與Macan成長最為顯著。Cayenne車系全球交車9萬2055輛，成長幅度29%。Macan車系則創造全球銷售9萬9944輛的傲人佳績，年成長16%。

台灣市場2019年度總銷量3732輛，年成長10%。其中休旅車系銷售表現亮眼，Macan車系占總銷售量40%，Cayenne車系與全新車款Cayenne Coupé共占整體銷量42%。

台灣保時捷總裁布瑟（Mathias Busse）表示，2019年台灣保時捷銷售再創佳績，迎接2020年將保持樂觀態度，攜手經銷夥伴持續深耕台灣市場。（編輯：趙蔚蘭）1090116