中華電估2020年每股盈餘上看4.19元 不如去年

（中央社記者吳家豪台北21日電）中華電信今天公布2020年財測，預估每股盈餘（EPS）將介於新台幣3.99元至4.19元，不如去年每股盈餘4.23元，市場認為可能受到5G將開台導致獲利下滑的影響。

中華電信預估2020年合併營收2141億元至2152.9億元，年增約3.2%至3.7%，主要因為資通訊專案收入、網際網路應用加值、銷貨收入及MOD營收增加，抵銷語音服務持續被VoIP（網路電話）取代、行動服務營收持續受市場競爭因素而減少的影響。

中華電信預估2020年合併營業成本及費用為1755.1億元至1758.3億元，年增約5.3%至5.5%，主因資通訊專案成本、商品成本增加，以及預計5G開台特許權攤銷及各項成本增加。

此外，中華電信預測2020年營業淨利將年減約1.1%至5.3%；稅前淨利預估為393.8億元至412.8億元，歸屬於母公司業主淨利預估為309.1億元至324.7億元。

在取得重大資產方面，中華電信預測2020年將較2019年增加525.4億元，主要因為取得5G執照標金、5G擴大建設、PSTN（公用交換電話網路）IP化及MOD平台加速汰換等策略投資，以及擴大集團布局相關股權投資增加。

中華電信董事長謝繼茂表示，展望2020年，公司有信心在現有優勢上掌握成長契機。行動業務方面，中華電信持續站穩市場領導地位，為即將展開的5G布局立下堅實基礎。5G頻譜第一階段競標已於近期結束，中華電信預計於今年第3季開放5G服務。

謝繼茂指出，寬頻業務方面，中華電信將持續推動升速策略，提升用戶平均貢獻度；MOD方面，將持續引進熱門運動賽事，例如即將到來的東京奧運，以刺激客戶數成長並帶動營收向上，期待客戶數成長能進一步推升整體廣告收益。

謝繼茂也說，中華電信會持續深耕自有資通訊產品與服務，除了展現資通訊能力，也期待資通訊營收持續成長，成為帶動營收成長的重要動能；未來將持續投資核心業務，並運用競爭優勢，積極為股東、客戶與員工創造價值。（編輯：趙蔚蘭）1090121