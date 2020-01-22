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年假前最後營業日 通貨發行額逾2.7兆續創新高

最新更新：2020/01/22 19:16

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）今天為農曆年節前最後一個營業日，央行公布今天最高通貨發行額達新台幣2兆7932億元，續創歷年新高，年增6.71%，成長主因包括景氣改善、消費升溫及金融機構過年ATM補鈔需求，帶動對現金需求增加。

農曆春節期間，不論民眾或金融機構資金需求均相當龐大，使得農曆年前最後一個營業日，新台幣發行額達到高峰。中央銀行稍早公布今天的最高發行額達2兆7932億元，比2019增加1757億元，續創歷史新高，年增率6.71%，為近5年新高。

央行發行局長施遵驊表示，判斷今年最高發行額成長主因有幾項，第1為景氣情況改善，主計總處21日上調去年第4季及全年經濟成長率至3.38%及2.73%，經濟表現優於預期，民間消費也呈現改善，加上台股表現佳，使民眾更敢消費，對通貨需求增加。

施遵驊說，第2，今年農曆春節連假長達7天，金管會及央行要求金融機構備足現金，全台近3萬多台ATM，在過年期間不能「缺錢」，要順暢供應民眾提領，銀行必須備妥現鈔，也帶動對新台幣現金需求增加。（編輯：張均懋）1090122

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