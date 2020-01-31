世衛宣布武漢肺炎為全球緊急事件 亞股多收黑

（中央社香港31日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）昨天宣布致命的2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）構成「國際關注公共衛生緊急事件」，亞洲股市今天難以站穩腳步，收盤大多下跌。

世衛上週原本表示，需要進一步了解這種病毒，昨天則將病毒貼上了這個罕用的標籤。專家希望，這能促使國際間加強合作，以對抗這個已造成200多人死亡、數千人確診感染的疾病。

但世衛不建議實施貿易及旅遊限制，這類限制可能對中國造成嚴重影響，而中國是帶動全球經濟成長的火車頭。

投資人最初讚賞世衛的作法，紛紛再次進場，帶動亞洲股市早盤漲勢。隨著武漢肺炎危機惡化，亞股近日普遍下跌。

香港股市今天尾盤逆轉稍早漲勢收黑。恆生指數終場下跌136.50點或0.52%，收26312.63點。港股本週呈現頹勢。

雅加達股市收盤重挫1.9%。馬尼拉股市收挫2.6%。新加坡股市下挫0.5%。曼谷、孟買和吉隆坡股市也全數收黑。

但東京股市日經225指數終場上漲1.0%，收23205.18點。雪梨股市小漲0.1%。台北股市收漲0.6%。中國股市今天逢春節假期休市。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）1090131