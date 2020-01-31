更多編輯台推薦新聞：
全民防疫 台糖教自製消毒酒精
生活

全民防疫 台糖教自製消毒酒精

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
防武漢肺炎口罩要戴對 各材質口罩功效一次看懂
首頁 / 證券

世衛宣布武漢肺炎為全球緊急事件 亞股多收黑

最新更新：2020/01/31 20:44

（中央社香港31日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）昨天宣布致命的2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）構成「國際關注公共衛生緊急事件」，亞洲股市今天難以站穩腳步，收盤大多下跌。

世衛上週原本表示，需要進一步了解這種病毒，昨天則將病毒貼上了這個罕用的標籤。專家希望，這能促使國際間加強合作，以對抗這個已造成200多人死亡、數千人確診感染的疾病。

但世衛不建議實施貿易及旅遊限制，這類限制可能對中國造成嚴重影響，而中國是帶動全球經濟成長的火車頭。

投資人最初讚賞世衛的作法，紛紛再次進場，帶動亞洲股市早盤漲勢。隨著武漢肺炎危機惡化，亞股近日普遍下跌。

香港股市今天尾盤逆轉稍早漲勢收黑。恆生指數終場下跌136.50點或0.52%，收26312.63點。港股本週呈現頹勢。

雅加達股市收盤重挫1.9%。馬尼拉股市收挫2.6%。新加坡股市下挫0.5%。曼谷、孟買和吉隆坡股市也全數收黑。

但東京股市日經225指數終場上漲1.0%，收23205.18點。雪梨股市小漲0.1%。台北股市收漲0.6%。中國股市今天逢春節假期休市。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）1090131

延伸閱讀
武漢肺炎拖累港股重挫 亞洲其他股市多彈升投資人退居守勢 亞股收盤走勢分歧投資人擔心美伊爆發戰爭 亞股多收黑

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報