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美股反彈陸股漲 台股盤中攻克11600點

最新更新：2020/02/05 11:38

（中央社記者潘智義台北5日電）因應武漢肺炎疫情影響金融市場，中國人民銀行進場干預，美股道瓊工業指數大漲逾400點，陸股也漲，台北股市今天開高震盪，但盤中仍維持漲勢，上攻11600點。

11時30分止，加權指數來到11607.90點，上漲51.98點，成交金額新台幣989.15億元，8大類股漲跌互見，其中機電、金融類股上漲，營建、塑化、泥窯類股下跌。

蘋概3大指標股晶圓代工龍頭台積電盤中來到329.5元，上漲1.38%。鴻海在平盤82.2元附近游走，股王大立光來到4910元，上漲1.55%。台塑盤中來到91.8元，下跌1.81%。南亞來到68.7元，下跌1.99%。

群益投顧分析師廖健佑表示，中國大陸武漢肺炎疫情緩和，新增疑似病例減少，台指期夜盤隨美股大漲，台股早盤與陸股連動，受心理因素影響，才會開高後一度殺低，隨後再漲，現階段的關鍵在於中國能否在10日如期開工。

廖健佑指出，投資人短線遇反彈可順勢減碼，出脫持股，但遇急跌是否低接，則需視情況而定，畢竟疫情不會突然結束，就算疫情有效控制，台股漲到一定程度還是會漲不動，但遇到風吹草動卻可能下跌。

他認為，武漢肺炎疫情不確定因素仍在，台股短線波動在所難免。（編輯：楊凱翔）1090205

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