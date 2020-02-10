農曆新年假期影響 和碩與英業達1月營收大減

（中央社記者潘智義台北10日電）受農曆新年假期影響，工作天數大減，筆電代工廠和碩、英葉達今天公布1月合併營收較去年12月，及去年同期大減。

和碩統計，今年1月合併營收新台幣956.53億元，較去年12月1286.97億元減少25.68%，較去年同期1226.34億元減少22%。

另外，和碩1月筆電出貨55萬至60萬台，桌上型電腦及主機板出貨60萬台（片）。

和碩表示，目前於中國大陸各廠區已依照各地政府的規範陸續復工，持續依法合規進行生產及營運。各營運中心也嚴格執行防疫相關措施、提升員工自主健康管理，確保安全的工作環境。

英業達自結1月合併營收293.79億元，較去年12月433.84億元減少32.28%，較去年同期454.73億元減少35.39%。英業達1月筆電出貨120萬台，受武漢肺炎疫情影響，目前無法估計2月出貨狀況。

英葉達指出，中國大陸廠區今天復工，預計先進行人力盤點，且仍有部分員工需要隔離管制，人力缺口補足，將搭配防疫措施進行，外省招工也需部分隔離，目前產能尚未全開，需視後續人力復原狀況，做出適當處置。（編輯：趙蔚蘭）1090210