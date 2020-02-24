台德簽訂跨境監理合作 加強雙邊銀行保險業交流

（中央社記者劉姵呈台北24日電）金管會今天宣布，已與德國簽訂「台德加強雙邊銀行業及保險業之跨境監理合作」，為金管會簽署的第64份合作文件，有助於加強雙邊金融監理合作，對台灣金融業赴德國設立據點，也具正面效益。

金管會主委顧立雄20日與來訪的德國聯邦金融監理總署（Federal Financial Supervisory Authority, BaFin）官員進行文件交換儀式，深化雙方監理合作奠立基礎。

金管會表示，BaFin是德國的金融監理機關，也是歐洲主要的金融監管機關之一，隸屬於德國聯邦財政部的獨立聯邦機關，負責銀行、證券期貨及保險業的監理，監理對象包括銀行、保險公司以及證券業者。

金管會證期局前身「財政部證管會」曾在1997年與「法蘭克福證券管理委員會」（後併入BaFin）簽訂證券業監理合作備忘錄。金管會表示，鑑於雙方銀行及保險業已互設據點，台德雙邊金融往來日益密切，因此積極推動與BaFin洽簽銀行業與保險業監理合作文件，以完備台灣與德國金融跨境監理合作範疇。

德國銀行業在台設有一分行及一代表人辦事處，台灣在德則有一代表人辦事處；德國保險業在台設有一子公司、一分公司、二聯絡處，金管會指出，本案的簽署有助於加強台灣與德國金融監理機關的金融監理合作，及對台灣金融業赴德國設立據點，具正面實質效益。

金管會進一步指出，這項合作文件主要內容，包括申請核照、行政裁罰等資訊交換、召開雙邊會議、打擊金融犯罪、危機通知、實地檢（訪）查協助、資訊保密等一般監理合作項目。

截至目前為止，金管會已與39個國家或地區的60個機關簽署64份金融監理合作文件，未來仍將持續加強與各國金融監理機關的雙邊監理合作，以利協助台灣金融業海外佈局、確保金融機構穩健經營。（編輯：郭無患）1090224