更多編輯台推薦新聞：
沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元
產經

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元

特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來
國際

特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來

曹進平還原黑鷹失事經過 撰千字文緬懷沈一鳴
政治

曹進平還原黑鷹失事經過 撰千字文緬懷沈一鳴

武漢肺炎美醫療中心6死 院內台籍營養師披露管制問題
國際

武漢肺炎美醫療中心6死 院內台籍營養師披露管制問題

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
特稿／義大利武漢肺炎疫情暴衝原因 政府誤判情勢又想淡化危機
首頁 / 證券

估疫情影響台灣出口 外資降台股目標至12000點

最新更新：2020/03/04 12:41

（中央社記者吳家豪台北4日電）美系外資考量武漢肺炎疫情影響，預期科技產品出口將延後、非科技產品出口將放緩，將今年台股指數目標調降500點至12000點。

美系外資發布研究報告分析，假設武漢肺炎疫情在3月底獲得控制，今年台灣經濟成長率可望維持2.6%，但第1季部分成長將遞延到下半年。儘管科技和非科技產品出口皆面臨延後問題，仍看好內需支出題材和外匯將支撐台灣經濟。

美系外資表示，隨著蘋果公司（Apple）、微軟相繼示警財測無法達標，科技產業下游硬體及零組件供應商今年第1季營收將難免受到影響，恐面臨復工時間較慢、需求轉弱、物流受阻等問題。

不過，美系外資認為科技產業上游的晶圓代工廠、半導體封裝測試廠會較慢受影響，原因在於生產週期較長、通路庫存量足以因應。至於資料中心和伺服器需求仍在成長，整體相關資本支出預期今年將增加17%，概念股緯穎和智邦將成為主要受惠者。

內需消費類股方面，美系外資看好美妝通路商寶雅受惠於有效行銷及促銷、妥善規劃展店，同店銷售成長率（SSSG）將持續強勁復甦。

整體而言，美系外資將今年台股企業獲利下修3%，並調降台股加權指數目標至12000點。（編輯：黃國倫）1090304

延伸閱讀
外資賣超逾232億元 投顧：美股能否止跌成關鍵美股期貨盤重挫及外資大賣 台股可能再遇壓力測試外資賣超台股263.39億 創16個月來最大量

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報