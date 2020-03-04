估疫情影響台灣出口 外資降台股目標至12000點

（中央社記者吳家豪台北4日電）美系外資考量武漢肺炎疫情影響，預期科技產品出口將延後、非科技產品出口將放緩，將今年台股指數目標調降500點至12000點。

美系外資發布研究報告分析，假設武漢肺炎疫情在3月底獲得控制，今年台灣經濟成長率可望維持2.6%，但第1季部分成長將遞延到下半年。儘管科技和非科技產品出口皆面臨延後問題，仍看好內需支出題材和外匯將支撐台灣經濟。

美系外資表示，隨著蘋果公司（Apple）、微軟相繼示警財測無法達標，科技產業下游硬體及零組件供應商今年第1季營收將難免受到影響，恐面臨復工時間較慢、需求轉弱、物流受阻等問題。

不過，美系外資認為科技產業上游的晶圓代工廠、半導體封裝測試廠會較慢受影響，原因在於生產週期較長、通路庫存量足以因應。至於資料中心和伺服器需求仍在成長，整體相關資本支出預期今年將增加17%，概念股緯穎和智邦將成為主要受惠者。

內需消費類股方面，美系外資看好美妝通路商寶雅受惠於有效行銷及促銷、妥善規劃展店，同店銷售成長率（SSSG）將持續強勁復甦。

整體而言，美系外資將今年台股企業獲利下修3%，並調降台股加權指數目標至12000點。（編輯：黃國倫）1090304