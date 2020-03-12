疫情影響 日本大企業景氣感指數創6年新低

（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本政府今天公布，今年1至3月法人企業景氣預測調查結果，日本大企業景氣預測指數為-10.1，創近6年來新低，顯示武漢肺炎疫情擴大，日本企業的景氣惡化。

日本內閣府與財務省今天公布1至3月法人企業景氣預測調查，調查顯示日本大企業景氣感的指數為-10.1，是2014年4至6月以來首見的低水準。當時是日本政府將消費稅由5%調漲至8%，大企業景氣感指數為-14.6。

本次調查的結果顯示，2019年新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情擴大，導致大企業不看好未來景氣。

日本官方的這項調查於2月15日實施，是日本面臨武漢肺炎疫情擴大，首相安倍晉三籲請全國盡量不要舉辦體育、文化大型活動等措施前所實施的民調。

調查指出，日本大企業中的製造業景氣感預測指數是-17.2，惡化情況特別明顯。化學工業、金屬製品製造業等的景氣感預測指數大降。除了因為中國的經濟減速之外，武漢肺炎疫情擴大，零組件供應鏈斷鏈也造成影響。

另外，非製造業的景氣感指數為-6.6。包含餐飲、住宿業在內的服務業的景氣感惡化。訪日外籍觀光客、日本人觀光的需求低迷。

中小企業的景氣感指數為-25.3，是日本2011年311大地震後當年4至6月那一季（-41.11）以來首見的大跌幅。（編輯：高照芬）1090312