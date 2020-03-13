外資單週買超富邦VIX逾40萬張 看空氣氛濃厚

（中央社記者潘羿菁台北13日電）台股今天劇烈震盪，開盤摜破萬點大關，中場指數隨美股電子盤反彈而跌幅收斂，終場收復萬點。觀察今天法人買賣超，外資續買富邦VIX逾6.4萬張，累計單週買超張數達到40.7萬張，看空氣氛依舊濃厚。

今天亞洲股市一片慘綠，不過在美國電子盤由黑翻組的帶動下，尾盤均呈現拉升走勢，讓亞股跌幅收斂；而台股本週下挫1192.94點，跌幅達10.54%，相較日經單週跌幅15.6%、韓國股市13.2%，台股相對抗跌。

觀察三大法人今天買賣超統計，自營商由昨天賣超新台幣63.16億元，反手買超23.66億元；投信賣超14.58億元。至於外資及陸資賣超302.32億元，為連續2天賣超金額逾300億元，不過已比昨天賣超368.22億元，略微縮小；累計近6個交易日，外資連續賣超1796.64億元。

權值股台積電再度成為外資提款機，今天賣超3.86萬張，大於週四的3.85萬張，為本週外資賣超張數第二大；不過大立光在外資連續賣超5天後，今天轉為買超14張；聯發科外資買超張數為421張。

另外，富邦VIX依舊是法人追捧的避險標的，三大法人今天買超張數為25.3萬張，以外資買超6.4萬張為最多，累計外資本週買超張數40.7萬張。

國際油價啟動價格戰，讓台塑四寶股價首當其衝，其中，台塑累計本週外資賣超張數2.26萬張，為台塑四寶中遭外資調節最多的個股。

日盛投顧總經理鐘國忠認為，觀察近年來，台股只要面臨單週跌幅逾3%，重建信心需花上3週；本週台股跌幅10.5%，可能需要3週整理信心，待清明節過後才能確立是否止穩。（編輯：張良知）1090313