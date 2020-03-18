南亞擬配息2.2元 現金殖利率4.2%

（中央社記者潘羿菁台北18日電）南亞董事會今天通過股利案，擬配息2.2元，創2013年決議配發以來新低，配發率為75.6%，若以今天收盤價52.4元換算，現金殖利率為4.2%。累計台塑四寶今年總股利跌破千億元大關。

去年受到美中貿易戰影響，南亞主力產品乙二醇（EG）與丙二酚（BPA）利差大幅衰退，又以EG最為慘烈，2018年度產品利益135億元，2019年卻轉為虧錢，另外，電子材料、聚酯與塑膠產品獲利也不如預期，導致去年度稅後淨利為232.09億元，年減56%，每股稅後淨利為2.91元，為2012年來新低水準。

獲利規模下降連帶讓今年度配息不如預期，南亞董事會決議擬配息2.2元，為2013年決議配發以來新低，也是台塑四寶中配息最低者，預計將發出174.47億元現金股利。

今年台塑四寶配息狀況，台塑化為2.9元、台化3.8元、台塑4.4元、南亞2.2元，累計四寶共計將發出953.53億元現金股利，跌破千億元大關。

另外，美國路州案投資持續推進，日前台塑化與台化公告參與路州廠增資案，南亞決議同步投資，將按持股10%，預計加碼投資430萬美元。（編輯：鄭雪文）1090318