鴻海仍受疫情影響 2外資下修目標價

（中央社記者吳家豪台北31日電）港系外資認為，代工廠鴻海今年下半年面臨iPhone新機恐延後量產等不確定因素，調降評等至持有，目標價降到75元；日系外資認為鴻海短期仍受疫情影響，目標價下修到82元，但維持優於大盤評等。

鴻海股價今天盤中高點來到70.5元、漲幅約0.7%，成交量逾1.17萬張。

港系外資發布研究報告指出，隨著復工率提高及蘋果可能加強拉貨力道，鴻海今年第2季營業利益推估將達新台幣238億元，可望高於市場預期13%；然而今年下半年面臨iPhone新機恐延後量產等不確定因素，可能抵銷第2季利多，將鴻海2020年、2021年每股盈餘預估值調降13.9%、9%至7.48元、8.59元，投資評等從「買進」降至「持有」，目標價從100元下修到75元。

日系外資表示，鴻海去年第4季財報符合預期，短期難免受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，但仍看好鴻海致力於事業轉型，將帶動營業利益率從今年下半年開始回升，待需求好轉後，獲利有望在2021年年增25%。為反映疫情影響，將鴻海2020年、2021年每股盈餘預估值下調10.4%、5.2%至7.78元、9.7元，目標價從92元降到82元，維持「優於大盤」評等。

投顧法人指出，基於疫情造成營運受創及全球需求市況難以掌握，鴻海今年上半年恐面臨較嚴峻的挑戰，預期營收將年減3%至5%；若下半年疫情趨穩後，鴻海集團內部的零組件製造與物流奧援將有助恢復元氣，但營收可能要等到今年第3季才有機會重拾動能，估鴻海今年iPhone出貨將下滑10%。（編輯：黃國倫）1090331