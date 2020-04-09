台塑四寶股價漸止穩 法人：最壞情況已過

（中央社記者潘羿菁台北9日電）受惠於國際油價大漲，刺激塑化類股指數今天走揚；近期台塑四寶股價止穩，連三天收紅K棒，累計五天交易日漲幅逾5%，台塑與台塑化股價均站上80元大關，一掃3月中旬連日下挫陰霾。

據外電消息，產油國之一的俄羅斯願意每日減產160萬桶，相當俄國產量的15%，幅度之大刺激油價大漲逾4%，油價上揚推升塑化指數走揚。

觀察台塑四寶股價走勢，已連續三天收紅K棒，法人表示，油價從1月將近一桶60美元跌落至20美元，四寶股價都已經反映利空面，如今油價在30美元附近震盪，續跌空間有限，帶動股價打底回穩，加上近期中國大陸復工，復工率持續上升，勢必會拉抬當地塑料需求，整體觀察，為最壞的情況已經度過。

今天早盤台塑四寶走高，吸引賣壓出籠股價在平盤下震盪，不過台塑與台塑化仍是站穩新台幣80元大關，盤中股價分別來到80.2元、82元。

不過法人提醒，台塑四寶將於明天自結第1季財報，北海布侖特原油從1月的57美元，一路滑落至3月的32美元，法人料想，台化與台塑化將繳出虧損成績，四家有兩家虧錢，第1季台塑四寶營運業績難看，若虧損幅度出乎市場預期，不排除股價再度面臨壓力。（編輯：黃國倫）1090409