股東會加強防疫 金管會：請發燒者回家或就醫

（中央社記者劉姵呈台北9日電）股東會旺季來臨，立委質疑金管會先前公布的股東會防疫指引，認為設置隔離區安置發燒者，仍有感染風險；金管會今天表示，為強化防疫需求，會請發燒股東回家休息或就醫。

金融監督管理委員會3月中公布「股東會防疫指引」，明確規範股東應全程配戴口罩及股東會座位採梅花座、間隔座或保持1公尺以上距離，以及股東會現場必須設置「發燒隔離專區」。

不過，國民黨立委費鴻泰今天上午在立法院表示，上市櫃公司反映，萬一有小股東確診，恐有感染風險，應該要求發燒的股東不得進入會場。對此，金管會主委顧立雄表示，依法無法剝奪股東出席權利，但會「力勸」發燒股東回家休息或儘速就醫。

為持續強化股東會防疫需求，因應疾管署發布建議室內集會活動人數上限及社交距離注意事項，金管會與集保結算所、股務單位研商檢討後，今天下午修訂發布「因應防疫召開股東會之作業指引」。

其中，包括增訂適度降低會場內工作人員人數及報到處與股東會紀念品發放處分散設置並保持距離，有效分流當天出席開會與領取紀念品的動線，避免群聚感染。

另外也明確指出，若有額溫達37.5度或耳溫38度的股東，會請他回家休息或迅速就醫。

根據集保統計顯示，2017年至2019年股東會出席的人數少於百人的，占全體開會家數約95%，且今年發布股東會防疫指引以來，已有12家公司召開股東會，出席的人數僅20至30人，沒有出現過發燒仍參加股東會的狀況。

證期局也呼籲，投資人可以多採用電子投票來行使股東權利，如果必須出席股東會，務必要遵守防疫措施，兼顧防範疫情及維護股東參與會議的權利。

金管會表示，請各家上市櫃公司依照股東會防疫指引配合辦理，事先規劃會場，以順利在5、6月召開股東會；金管會將視疫情變化與集保結算所及股務單位進行滾動式檢討。（編輯：鄭雪文）1090409