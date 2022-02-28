邊境鬆綁會展商機再現 高雄會展辦公室緊盯備戰

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）隨全球疫情趨緩各國陸續鬆綁邊境，國際性會展產業將逐步復甦。高市經發局「高雄會展辦公室」緊盯疫情變化備戰，提供全天候24小時單一窗口服務，爭取今年超過6000萬元商機。

經發局招商處今天新聞稿指出，2022年預計包括「2022年國際百萬圓桌保險從業人員協會台灣分會MDRT年會」、「德商開國展覽公司的精密加工設備及五金展」、「亞太藥學生年會」等3場大型活動及50多場展覽、國際會議確定在高雄舉辦，將吸引超過萬人來高雄商洽觀光，可望帶來超過新台幣6000萬元商機。歡迎更多單位來高雄舉辦會展，洽高市府會展推動辦公室24小時服務專線07-2620062。

經發局長廖泰翔說，市長陳其邁上任後大力推動亞灣5G AIoT創新園區積極招商引資，5年內中央各部會預計投入百億元經費打造基礎建設及提供研發補助。目前包含微軟、AWS、CISCO等70多家大廠、加速器及新創團隊陸續進駐，更吸引洲際酒店、承億文旅、晶英酒店、萬豪酒店等多家國際業者投資，提供更多百坪以上會展場域及優質住宿環境，「高雄優質軟硬體兼具，絕對是舉辦大型國際展會的最佳選擇。」

廖泰翔表示，為推動會展數位轉型，2021年高市府首創由地方政府向國家通訊傳播委員會申請在亞灣設置4.8至4.9GHz頻段、頻寬100MHz的實驗研發專網，4月底核定通過。

緊接著透過經濟部技術處支持，高雄展覽館去年10月底率先打造「5G虛實互動會議示範場域」，導入浮空投影、AR、VR等新興技術，提供異地共演、沉浸式投影和全息投影技術。日前「2021亞洲永續供應+循環經濟會展」就首度使用展現5G瞬傳門實現異地共演技術，未來結合高雄港埠旅運中心，高雄不僅將成5G智慧會展最佳試煉基地，更將成為亞洲會展產業新地標。

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高市府經發局2013年成立「會展推動辦公室」，整合軟硬體產業鏈，提供單一窗口、24小時的一條龍專業諮詢服務，提供獎補助、規劃建議、場地勘查及競標國際會議等多元服務，歷年舉辦會展數穩定成長。

依招商處數據，2016年舉辦突破百場，儘管2020年後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下滑，但仍成功爭取2020年國際會議協會全球年會（ICCA）暌違28年再度來台舉辦，透過「混合會議模式（Hybrid Meeting）」規畫線上、線下雙軌議程，讓年會在疫情中圓滿落幕。（編輯：孫承武）1110228