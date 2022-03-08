挨批訂定碳盤查時程不接地氣 金管會2點澄清

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（中央社記者謝方娪台北8日電）為協助企業儘早掌握自身碳排量，金管會日前公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，卻挨批所訂碳盤查時程不接地氣。金管會今天發布2點澄清，全體上市櫃個體公司2026年須完成碳盤查資訊揭露，與國際相較並無落後。

聯合報發布評析指出，響應政府宣示2050淨零碳排目標，金管會宣布上市櫃公司碳盤查資訊揭露時程，分4階段施行，最遲要在2029年完成碳盤查查證，面對淨零目標看似積極，但訂出的時程不接地氣，與國際脫軌。

金管會今天發布2點澄清，第一，上市櫃公司永續發展路徑圖採強制揭露範圍至合併報表子公司，且揭露資訊須經第三方查證，政策規劃上除須考量上市櫃公司合併報表子公司家數較多、且包括在國外子公司，也須考量查證機構量能問題。

金管會強調，路徑圖雖採4階段推動，但透過供應鏈以大帶小，並配合金管會及周邊單位持續輔導及宣導，相信上市櫃公司能提早達成目標。

第二，相關時程規劃除考量國內環境、執行可行性等，也考量歐盟碳邊境調整制度（CBAM）自2023年開始申報、2026年正式上路，因此路徑圖要求高碳排產業及資本額新台幣百億元以上公司自2023年開始採用，全體上市櫃個體公司2026年完成碳盤查資訊揭露、合併報表子公司2027年完成碳盤查資訊揭露，與國際相較並無落後。

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為協助企業及早訂定減碳目標，金管會正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要上市櫃公司動起來進行自身碳盤查，第一階段設定為2023年起，118家資本額百億以上上市櫃公司及45家鋼鐵水泥業必須在年報揭露個體公司碳盤查結果。

此外，金管會第二階段將進一步要求101家資本額50億元至100億元上市櫃公司進行碳盤查，2025年起必須在年報揭露母公司碳盤查結果；第三階段則要求1482家資本額50億元以下上市櫃公司進行碳盤查，2026年起必須在年報揭露母公司碳盤查結果。（編輯：楊凱翔）1110308