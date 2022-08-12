鋼鐵補漲力道強 台股盤中漲逾70點挑戰季線
2022/8/12 11:00
（中央社記者吳家豪台北12日電）美國通貨膨脹降溫，台股今天小幅開高站上15200點關卡，最高來到15270.65點、上漲超過70點，往季線位置約15321點靠近，鋼鐵股補漲力道明顯，電子股小幅上揚，金融股壓回。
至10時40分左右，台股加權指數來到15256.24點，上漲58.39點，漲幅0.38%，成交值新台幣1114.74億元。電子股漲0.49%，金融股跌0.18%，鋼鐵股漲約2.5%。
晶圓代工廠龍頭台積電開高1元，早盤最高至518元、漲幅約0.8%；蘋果概念股指標鴻海在平盤113元附近狹幅震盪；光學鏡頭廠大立光早盤最高來到2105元，漲幅約1.2%。
受惠於國際鎳價反彈上漲，不鏽鋼廠接單可期，帶動鋼鐵股補漲力道，大成鋼、新鋼盤中漲幅超過8%、7%，最高來到39元、20.25元。
航運股受到減資及高殖利率題材助攻，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海早盤漲幅近1%，最高來到104.5元、91.8元、104.5元。（編輯：趙蔚蘭）1110812
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