外資賣超63.42億元 續砍金融股

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（中央社記者張建中台北27日電）台股今天止跌回升，終場上漲48.4點，收復13800點關卡。不過，外資持續賣超新台幣63.42億元，賣超前10名仍以金融股居多。

隨著電子股回穩，航運股走揚，台股震盪收紅，加權指數收在13826.59點，上漲48.4點，漲幅約0.35%，成交值1894.35億元。

外資及陸資持續賣超63.42億元，自營商賣超1.88億元，投信買超17.55億元，連續9個交易日買超；三大法人合計賣超47.75億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以金融股居多，中信金、兆豐金、元大金、國泰金及開發金。受外資賣超影響，中信金等紛紛走跌，整體金融類股指數下挫約0.83%，表現疲弱。

外資其餘賣超前10名還有友達、國泰智能電動車、長榮航、聯電及中鋼。

外資買超群創最多，達1萬7114張；買超陽明1萬6824張，居第2；買超元大台灣50反1達1萬4776張，居第3。

外資其餘買超前10名還有台企銀、長榮、第一金、啟碁、瑞儀、華通及欣興。

分析師王兆立表示，台股盤中一度觸及13732.32點，再創波段新低，不過，26日融資瘦身，融資餘額減少66.94億元，投資人不需過度恐慌，宜靜待落底訊號浮現。（編輯：黃國倫）1110927