彭淮南83歲如何養生受矚 早餐紅酒菜單意外掀話題

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）前央行總裁彭淮南今年已經83歲，不過他看起來依舊眼神清亮、神采奕奕，外界好奇彭淮南的養生之道為何，甚至傳出他早餐喝紅酒養生，央行小編今天特別澄清，「沒有紅酒啦！」

彭淮南擔任央行總裁長達20年的時間，帶領台灣挺過1997年亞洲金融風暴、2008年金融海嘯，對台灣經濟影響深遠，不只是史上首位「14A總裁」，也是台灣在位最久的央行總裁。

彭淮南2018年退休後，仍擔任央行無給職榮譽顧問，在央行不時可看到他的身影。

外界好奇，高齡83歲的彭總裁如何養生，才能維持清晰思路與健康體魄，除了大家熟知他有早晨於大安森林公園健走的習慣，近日有節目揭露彭淮南健康早餐菜單有酪梨、沙拉、鮭魚、堅果，也會飲用紅酒。

央行今天傍晚臉書發文指出，節目播出後，彭淮南友人紛紛致電詢問菜單真實性，讓彭淮南甚感困惑與無奈；央行小編因此代為澄清，那是未經查證的菜單，盼社會大眾勿信以為真。

央行小編並指出，彭淮南常提到在外行走，社會大眾對他非常友善，他都心存感激。（編輯：趙蔚蘭）1111014