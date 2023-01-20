春節假期旅遊 金管會建議投保旅行相關保險

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（中央社記者曾智怡台北20日電）春節假期長達10天，許多民眾規劃安排旅遊行程。金管會提醒，民眾在國內外旅遊時，應事先規劃投保旅行相關保險；不過，多數保險公司商品的承保範圍，排除法定傳染病所致保險事故。

金管會透過新聞稿表示，目前保險業提供個人旅遊相關的保險商品主要包含旅行平安保險、旅行不便保險等，其中，旅行平安保險是提供被保險人於保險契約有效期間內，因遭受意外傷害事故（指非由疾病引起的外來突發事故），致其身體蒙受傷害、而致失能或死亡的保障。

金管會指出，如出國旅遊加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障範圍可包括在海外因突發疾病住院、門診或急診診療所需費用，但多數保險公司商品的承保範圍，排除法定傳染病所致保險事故。

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另外，旅行不便保險主要給付項目為旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失，有部分保險公司商品的承保範圍排除傳染病、檢疫規定所導致的保險事故。

金管會提醒，各家保險公司提供旅遊保險商品項目組合各有特色，在投保前應詳加瞭解相關保障內容、範圍及理賠條件等，並依自身需求規劃購買適合的旅行相關保險保障，以移轉旅遊相關風險，讓旅遊期間的保障更為周延。（編輯：林淑媛）1120120