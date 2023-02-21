子公司創新板轉一般上市 證交所放寬母公司釋股規定

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（中央社記者潘智義台北21日電）為打造創新板成為創新企業上市新聚落，台灣證券交易所今天董事會通過，現行母子公司的子公司申請創新板上市後，轉為一般板上市時，母公司持股須降至70%以下，放寬為80%以下即可。

證交所表示，上述規定仍須金管會核備後施行，目前已經上市審議委員會審議通過的上市案仍適用舊規定。因此，證交所今天董事會通過華航子公司台灣虎航創新板上市案，未來申請一般板上市時，母公司持股比率仍維持舊制，須降至70%以下。

證交所說，持續蒐集推動實務潛在創新板上市公司回饋意見及中介機構建言，檢討創新板相關規章。

證交所主管表示，既然母子公司的子公司在申請創新板掛牌上市時母公司已經過一次釋股，若子公司轉為一般板上市時，母公司再依規定釋股，相較一般上市公司釋股為多，所以放寬自創新板轉為一般板上市的釋股規定。

證交所進一步說明，現行母子公司的子公司申請創新板上市時，母公司應比照一般板申請上市規定降低持股至70%以下；且於子公司轉板至一般上市時，母公司尚須至少應提出擬上市股份總額10%股份辦理公開銷售；為避免母公司重複釋股，所以新制下，子公司自創新板轉一般板上市時，母公司的持股比率應降至70%以下調整為80%以下。

另外，現行本國公司實收資本額達新台幣300億元，於初次上市掛牌已提撥超過已發行股份總數50%股票集中保管者，應提交超過已發行股份總數50%部分，得以金融機構出具之證明文件替代集中保管股票；基於規範衡平一致性，創新板公司實收資本額達100億元者，也可比照訂定相同規定。

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同時，創新板公司的董事或股東為政府機關或公營事業或受目的事業主管機關規管而不宜將股票集中保管者，得豁免集中保管。

為配合未來將開放創新板初次上市承銷案件，得採洽商銷售方式配售予基石投資人。考量獲配售的基石投資人應對創新事業具一定程度瞭解，並具風險承擔能力，為打造更活絡的資本市場，明訂洽商銷售取得創新板股票的法人為合格投資人。（編輯：黃國倫）1120221