建德工業24日上市 國泰台灣領袖50ETF 27日掛牌

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（中央社記者賴言曦台北23日電）台灣證券交易所今天公告，工具機磨床製造廠建德工業將在24日上市買賣；另外由國泰投信募集發行的國泰台灣領袖50 ETF證券投資信託基金受益憑證，則將在27日正式掛牌上市。

證交所表示，建德工業是今年第5家掛牌的本國上市公司；股票上市買賣日起5個交易日，股價採無漲跌幅限制。

建德工業2022年合併營收新台幣9.01億元，合併毛利率42.68%，合併營業利益1.93億元，營益率21.44%；全年稅後獲利1.44億元，每股基本純益1.47元。

另外，證交所今天也表示，由國泰投信募集發行的國泰台灣領袖50 ETF證券投資信託基金受益憑證將在27日正式掛牌上市；據送件資料顯示，這檔ETF的標的指數為MSCI（明晟）台灣領袖50精選指數（MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index）」，是由MSCI Limited所編製及維護。

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證交所表示，該指數目的是表彰台灣上市上櫃普通股中，具備市值代表性、流動性佳及獲利穩定公司的表現；且指數是自母指數MSCI台灣指數（MSCI Taiwan Index）的成分股中，以MSCI低碳轉型分數和類別，對母指數的成分股重新加權，依權重由高至低選取排序前50名的公司，現有成分股計50檔。

證交所指出，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達145檔；台灣ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，但各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。（編輯：黃國倫）1120323