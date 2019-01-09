響應WHA計畫 全球9國醫事人員來台受訓

（中央社記者張茗喧台北9日電）衛福部響應WHA「全球外科」計畫，近年共補助9國、21名醫事人員來台受訓，受訓學員完訓返國後，將可擔任該國種子人員，開啟雙邊合作管道，提升台灣國際形象及相關產業競爭力。

衛生福利部今天傍晚發布新聞稿指出，衛福部為響應第69屆世界衛生大會（WHA）倡議的「全球外科」（GLOBAL SURGERY）計畫，民國106年起針對18個新南向國家進行「新南向醫衛合作」，辦理全球外科種子醫師培訓計畫。

衛福部指出，截至107年共補助9國、21名醫事人員來台受訓，另開放各醫院申請外籍醫事人員培訓，107全年度共核定301名醫事人員來台受訓，獲得高度迴響。

其中，菲律賓是新南向目標6國中，僅次於印尼的第2大國，與台灣僅一海之隔，人口年齡中位數24.3歲，慢性腎臟疾病是菲國主要疾病，菲國勞動人力雖然充足，但醫事人員卻嚴重外流。

衛福部表示，菲律賓國立腎臟移植機構（National Kidney Transplantation Institution）與台灣在當地的代表接觸溝通，希望協助培育人才，推薦2名醫師、2名護理師及2名麻醉師來台學習體外膜氧合（即葉克膜、ECMO）技術，經衛福部媒合後於12月3日至14日至台大醫院進行為期12天的課程。

衛福部指出，受訓學員完訓返國後，將可擔任該國種子人員，教導擴大葉克膜臨床治療技術，提升菲國醫療品質，也盼透過這次合作，和菲國開啟雙邊合作管道，未來將持續對於臨床照護提供諮詢、訓練及合作。

衛福部表示，醫療是台灣的強項，將持續盤點國內特色專科國際醫療與醫事人員訓練優勢項目，強化與海外醫療機構合作，帶動國內相關醫療衛生產業前進南向市場，提升台灣國際形象及相關產業競爭力。（編輯：張雅淨）1080109