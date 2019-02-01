陳時中視察花蓮醫療 籲民眾注意健康過好年

（中央社記者陳偉婷台北1日電）春節連假長達9天，確保民眾及遊客安全，衛福部長陳時中今天到花蓮縣慈濟、門諾及花蓮醫院視察，感謝醫護人員辛勞。陳時中也提醒民眾，年假要注意個人衛生，才能平安過好年。

陳時中今天到花蓮縣，關心緊急醫療整備情形，並視察花蓮慈濟醫院、門諾醫院及衛生福利部花蓮醫院等3家醫院。

陳時中表示，花蓮慈濟醫院為東部唯一的醫學中心，擔負緊急醫療及重症後送的重要任務。雖然近來發生2起給藥疏失的病安事件，但花慈在短時間內，即完成根本原因分析並加強除錯，減少第一線醫護人員人為錯誤的機率，值得其他醫院借鏡。

除勉勵花蓮慈濟醫院員工，陳時中也指示食品藥物管理署研議，要求廠商應以使用者為中心，改善藥品包裝的劑量標示方式，以減少人為錯誤發生。

花東地區醫療資源相較西部地區缺乏，陳時中說，花蓮幾家醫院都已完成春節期間的緊急醫療應變整備作為，包括類流感門診開設、人力支援排班、病床開設調度及緊急事件的人員召回機制等，感謝醫護犧牲假期、堅守崗位，也呼籲民眾在長假期間仍應重視個人健康管理，才能平安過好年。（編輯：陳俊碩）1080201