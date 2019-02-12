研究：飲食多10%超加工食品 死亡風險恐增15%

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）今天公布的大型研究首次發現「超加工食品」和死亡風險的關聯，飲食中超加工食品多10%，死亡風險增加15%；但研究人員警告，仍需更多研究，判定這種關聯是何種機制造成。

研究觀察2009至2017年間數萬名法國人的飲食，結果發現，超加工食品（Ultra-Processed Foods）食用增加，和那段時間的死亡人數升高有些許關聯。

研究由巴黎第13大學（Paris 13 University）營養流行病學研究團隊領導，法國國家衛生研究院（Inserm）、法國國家農業研究院（Inra）、法國國立科學技術與管理學院（CNAM）參與，報告刊登在「美國醫學會內科醫學期刊」（JAMA Internal Medicine）。

研究延請約4萬5000名45歲以上法國人參與，多數是女性。每6個月，團隊會請這些受試者填寫3份線上調查，回答飲食相關問題。

7年過後，約600名受試者死亡，研究人員分析數字發現，飲食中超加工食品多10%者，死亡風險增加15%。

但領導研究的巴黎第13大學營養流行病學研究團隊主任杜維爾（Mathilde Touvier）提醒說：「我們不該如驚弓之鳥，或是就斷言吃包裝食品會讓死亡風險多1成5。」

「這是我們了解超加工食品和健康關聯的又一步。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1080212