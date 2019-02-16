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社子島迎星碼頭現豬浮屍 北市剖檢送驗

最新更新：2019/02/16 18:46

（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市動保處今天指出，社子島迎星碼頭發現1豬隻浮屍，立即依非洲豬瘟跨局處防治應變小組標準作業流程，聯繫相關單位到場進行管制及清潔消毒，並迅速把豬隻屍體送驗。

台北市動物保護處發布新聞稿表示，中午接獲通報，指社子島迎星碼頭發現1豬隻浮屍，立即派員趕往現場瞭解狀況，並依據非洲豬瘟跨局處防治應變小組標準作業流程，聯繫警察局及環保局會同至現場，進行管制及清潔消毒作業。

動保處指出，相關人員到場後把豬隻屍體妥善封包運上岸後，迅速把豬隻屍體剖檢採樣，並將檢體送至行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，以釐清豬隻是否染病。

動保處表示，防疫人員在現場已拉起封鎖線，確認動物浮屍為豬隻，並管制人員進出。根據現場檢視，豬隻屍體疑因泡水多時，屍體呈現腫脹及腐爛。

動保處指出，豬隻屍體外觀，初步未見非洲豬瘟病變，但仍以最高防疫規格進行防漏包裝及運送。經進一步解剖採樣，該豬隻脾臟無腫大情形，也未發現非洲豬瘟感染典型病變，已把檢體送至家畜衛生試驗所進行檢驗。

動保處表示，發現豬屍地點沿路及進出車輛皆已噴霧消毒完畢，避免屍體可能的病原擴散。經確認案發地點周圍3公里內有2間養豬戶，目前並無異常死亡或發病情形，將持續密切監控養豬動態，避免周遭養豬戶遭病毒入侵。（編輯：戴光育）1080216

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