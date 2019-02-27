實驗藥促修復受損腦細胞 治療巴金森氏症露曙光

（中央社倫敦27日綜合外電報導）科學家今天表示，一種實驗性藥物可望為修復巴金森氏症（Parkinson's）患者受損腦細胞帶來一絲希望，但他們警告，臨床實驗尚未證實這項療法能減緩或終止這種神經退化性疾病。

路透社報導，相關實驗包括將一種蛋白質療法直接輸送至巴金森氏症患者的腦部。科學家說，若干腦部掃描結果顯示，神經元受損的患者接受治療後，出現「極度鼓舞人心」的結果。

共同主導這項實驗的英國布里斯托大學（Bristol University）巴金森氏症專家霍恩（Alan Whone）說：「腦部掃描結果顯示，病情改善的空間和幅度都優於過去試驗結果。」

儘管相較於服用安慰劑的對照組，相關試驗並未證實接受這種治療的患者病情有所改善，不過研究人員說，當局已批准針對這項療法展開進一步研究。

霍恩在倫敦召開記者會說：「初步結果令人沮喪。」

參與試驗的41名患者都接受機械輔助手術，在腦部植入管狀物。

其中一半受試者每個月注入一次蛋白質藥物GDNF，另一半則投予安慰劑。9個月後，所有受試者都接受GDNF治療，時間同樣長達9個月。

霍恩說，研究顯示，患者病情或有些許改善跡象，但實驗組和對照組之間並未出現顯著差異。他說，有一部分原因是在這項實驗中，安慰劑的效果過於明顯。

然而根據腦部掃描結果，這種藥物可能重新喚醒受損的腦部細胞。9個月後，服用安慰劑組的患者腦部並未出現變化，至於接受GDNF的患者，受到巴金森氏症影響的腦部關鍵區域卻出現顯著變化。

霍恩說，這意味GDNF可望成為「重新喚起和修復」因巴金森氏症而逐漸受損的腦細胞的辦法。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1080227