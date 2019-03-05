菲國1.6萬人染麻疹已261死 2天暴增1400病例

（中央社記者陳妍君馬尼拉5日專電）菲律賓麻疹疫情嚴峻，1日和2日就增加1411個病例。菲國衛生部指出，從今年1月到3月2日，麻疹病例攀升至1萬6349例，其中261人死亡。

綜合菲律賓媒體報導，衛生部流行病學局（Epidemiology Bureau）公布數據顯示，1日和2日就增加1411個麻疹病例。

菲律賓衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）指出，疫情集中在呂宋島南部甲拉巴松區（Calabarzon）、大馬尼拉地區和中呂宋地區（Central Luzon）。

甲拉巴松區有3877個病例、78人死亡，大馬尼拉地區有3617個病例、76人死亡，中呂宋地區則有36人死亡。

衛生部數據顯示，罹患麻疹病例中，9975例不曾施打麻疹疫苗，至少495例僅施打一劑疫苗。

衛生部表示，去年1月到3月2日，全國麻疹病例數為3374例，且無病患死亡。

衛生部官員推測，爆發麻疹疫情主因是受到登革熱疫苗Dengvaxia事件影響，民眾不敢接種疫苗。

Dengvaxia於2015年問世，號稱全球首支登革熱疫苗。同年12月，菲律賓成為亞洲首個批准使用的國家，但2017年爆發逾100名菲童疑因接種Dengvaxia而死亡，許多家長對其他疫苗連帶失去信心，不讓小孩接種。（編輯：陳永昌）1080305