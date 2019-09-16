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先天乙狀結腸過長 男子腹脹腸道積便如車輪

最新更新：2019/09/16 12:05

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市一名31歲男子因腹脹不適求診，澄清醫院中港院區大腸直腸外科主治醫師馬秀峰今天表示，男子因先天乙狀結腸過長，交叉壓迫腸道致積便如車輪，經減壓排氣排便後緩解。

馬秀峰指出，正常的大腸系統像ㄇ字形，乙狀結腸位於降結腸和直腸之間，正常的長度在20公分到30公分之間。先天乙狀結腸過長的人，年輕時比較不會造成扭結的現象，因年紀增大越有扭結的風險，最好及早做縮短手術以免後患。

馬秀峰表示，這名年輕上班族，於出國旅遊前夕卻因腹脹且有便秘現象而求診，經腹部X光檢查，發現乙狀結腸已脹成像車輪似的卻無扭結情形，而是形成交叉壓迫到腸道，使腸道扁窄造成糞便無法往直腸排出肛門，導致腹脹不舒服，而根源是先天性乙狀結腸過長。

由於患者出國在即，馬秀峰說，經以肛管由肛門進入做減壓排氣排便後，立即腹脹消失，順利完成出國旅遊。

馬秀峰認為，先天乙狀結腸過長者，腹脹病情很容易復發，年紀大時更易因大腸蠕動減緩而導致扭結，如果錯失治療時機，恐會因腸道扭結缺血而變黑壞死，引發腹膜炎而危及生命。

馬秀峰表示，患者從日本旅遊回來不久，就接受乙狀結腸縮短手術，切除約40公分的乙狀結腸，接上降結腸和直腸，讓整個大腸腸道恢復正常狀態。（編輯：林沂鋒）1080916

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