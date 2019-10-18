Uber Eats遭北市罰30萬元 外送員保障法研議中

（中央社記者陳怡璇台北18日電）台北市勞動局今天開罰Uber Eats新台幣30萬元，認定業者未依職業安全衛生法第37條第2項第1款規定於8小時內向勞動檢查機構通報，勞動局檢視檢查記錄及相關資料後已完成裁罰。

黃姓Uber Eats外送員本月13日車禍死亡，引發外界關注美食外送員權益。

台北市勞動局局長賴香伶表示，由於平台業者標榜食物外送之快捷性，卻罔顧外送員之行車安全，更以送達時間計算外送員之工作獎金，致外送員為達平台業者規定，執行外送業務時於道路上高速行駛及穿梭於車陣，徒增行車事故風險。勞動局已事先向業者宣導法令，考量Uber Eats違法行為嚴重影響公共秩序，受責難程度高，依行政罰法、職業安全衛生法裁處罰鍰30萬元。

台北市勞動局表示，經勞檢Uber Eats在台灣有稅籍登記（境外電商登記），但無公司登記，透過委任或服務合作備忘錄方式，分別與香港商比錫茲有限公司、易得汽車貨運股份有限公司簽訂合作契約，易得公司再與外送員以電腦平台方式簽訂合約，而合約內容卻由Uber Eats提供，且外送員之工資亦由Uber Eats直接支付，勞動局認定Uber Eats為外送員之實質雇主。

勞動局職安科長康水順表示，職安衛部份已完成檢查，經訪談筆錄及取得的文件，認定黃姓罹災勞工與Uber Eats具有僱傭關係。

依職業安全衛生法第37條第2項第1款，雇主應於8小時內通報，但至今無收到任何通報記錄。此外，外送員於發生職災死亡後，外送食物因無法於特定時間內送達訂餐消費者，網路平台客服系統應有所回應及處理，但於事件發生後Uber Eats於當天23時01分對外送員車禍一事，透過媒體對外說明，可見Uber Eats知悉事故發生卻未通報，屬故意違反法定義務。

勞動局與勞檢處已於8月30日、9月9日邀請Uber Eats等多家平台業者開會時明確告適用、並應遵守職業安全衛生法規定，Uber Eats明知法令卻仍違法。

北市府今日下午召開第一次「外送人員保障專案會議」 ，由副市長蔡炳坤主持，勞動局報告調查進度及研擬自治條例的初步草案等，邀集衛生局、交通局、警察局、交通警察大隊、停管處、法務局、商業處等單位共同研商，期待能儘速制定保障外送人員的相關法規。（編輯：方沛清）1081018