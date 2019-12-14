中壯年父母罹癌 子女求學路易斷

台灣癌症基金會14日頒發獎助學金，其中一名21歲洪同學（右），經歷母親因大腸癌逝世，父親又接連罹癌且轉移，家中經濟雖困頓，他仍努力陪伴父親做喜歡的事情，盼別留遺憾。（台灣癌症基金會提供）中央社記者陳偉婷傳真 108年12月14日

（中央社記者陳偉婷台北14日電）21歲洪同學經歷母親罹患大腸癌逝世，父親又接連罹癌且轉移，家中經濟困頓，差點得休學賺錢。台灣癌症基金會說，每3名癌患，就有1人是中壯年，衝擊家庭、子女甚鉅。

台灣癌症基金會今天舉行獎助學金頒獎典禮，陪伴癌症家庭子女並協助解決困境。

目前就讀台北海洋科技大學的洪同學，國中二年級那年，母親因大腸癌而去世，沒想到，同年父親也確診大腸癌。在洪同學讀高中那一年，父親又被確診腦癌，好不容易狀況穩定；今年7月又確診甲狀腺癌。

洪同學說，癌症對他並不陌生，卻是最不想習慣的事。回想過去母親罹癌時，他因處於青春期，沒有把握當下、多陪媽媽，也少有機會好好聊天，讓他非常懊悔。現在家裡只剩下他跟爸爸相依為命，希望能多陪父親做他想做的事情。

另一名獲獎人、馬偕醫學院護理學系的凌婕，國小3年級時父親確診口腔癌，106年和107年接連復發，且癌細胞擴散，也因多次手術留下張口困難、無法進食等後遺症，且因無法再開刀，只能以化療爭取更多時間。

凌婕說，發現父親癌細胞擴散時，她在照顧過程感覺自己對護理有熱忱，也因為父親的關係，更能體會照顧病患需要同理心及關懷心，選擇讀護理系。

面對父親病況，凌婕表示，從小都是爸爸照顧她，她很感謝爸爸，讓她看到多不一樣的人生，也希望未來能有機會幫助更多人。

因凌婕患有第一型糖尿病，每個月須回診、施打胰島素及量測血糖，醫療費支出也是家中龐大負擔，加上爸爸的身體狀況，全家經濟重擔落在母親身上，也很讓凌婕心疼。

台癌基金會副執行長蔡麗娟在記者會表示，全台癌症家庭已經攀升到72萬，罹癌對家庭來說經濟支出龐大，不僅有醫療照護費用，還可能因生病接受治療而離開職場。

蔡麗娟說，尤其癌症近年有年輕化趨勢，根據105年癌症登記，45歲至59歲的癌症新發人數高達3.1萬人，約每3名罹癌者中，就有1人是中壯年。中壯年的子女可能都還在就學，也會衝擊子女的學習和生活。

除了給予癌症家庭支持，台癌基金會提醒，民眾應建立正確防癌觀念，提早預防，攝取足量且多色蔬果，規律運動、體重控制、遠離菸檳，且定期篩檢，有助降低罹癌風險。（編輯：卞金峰）1081214