武漢病毒拉警報 陳其邁：防疫大挑戰

行政院副院長陳其邁（前左）21日視察位於台南市東區的高速公路局南區交控中心，他受訪時表示，武漢肺炎是新型態的冠狀病毒，對台灣防疫是很大的挑戰，務必提高警戒。中央社記者張榮祥台南攝 109年1月21日

（中央社記者張榮祥台南21日電）武漢肺炎拉警報，行政院副院長陳其邁今天視察高速公路局南區交控中心時表示，台灣過去有防範SARS的經驗，但這次是新型態的冠狀病毒，對台灣防疫是很大的挑戰，務必提高警戒。

陳其邁今天下午視察位於台南市東區的高速公路局南區交控中心、接受媒體訪問時指出，面對武漢肺炎，政府已提升防疫層級，疫情指揮中心也已成立，連中國其他地區移入的肺炎症狀都要通報，做好萬全準備。

陳其邁表示，武漢肺炎是新型態的冠狀病毒，醫療專家還不是很了解，對台灣防疫是很大的挑戰，不能掉以輕心，務必提高警戒及管制。

他說，中國疫政單位有通報疫情，台灣過去有防範SARS的經驗，但也要謹慎，對武漢肺炎病毒檢疫防治提升到最高等級，在檢疫上要有作為，疾管署等相關單位嚴格把關。

目前台南市10家醫院已備妥負壓隔離病床105床，也已投入物資，衛生福利部台南醫院則被指定為台南專責的應變醫院。

台南市政府衛生局統計，台南轄下醫院的負壓隔離病床分布，分別是衛福部胸腔病院51床，衛福部台南醫院22床、成大醫院15床，柳營奇美醫院4床、永康奇美醫學中心3床、台南新樓醫院2床、麻豆新樓醫院2床、佳里奇美醫院2床、台南市立安南醫院2床、郭綜合醫院2床。

衛生局人員說，台南尚未出現武漢肺炎疑似病例，台南機場也有發燒監測，發燒監測還未擴及至高鐵台南站、台南火車站、台南轉運站等大型運輸站。（編輯：黃世雅）1090121