金芭黎舞廳店休消毒後開張 業者加強防疫

（中央社記者程啟峰高雄27日電）高雄市金芭黎舞廳遭武漢肺炎疫情波及經休店兩天消毒，今天恢復營業，換新一批員工上班並加強防疫管制。員工戴上口罩對入店消費者量體溫、噴灑酒精乾洗手，防疫滴水不漏。

位於中山二路上的金芭黎舞廳下午2時開業，謝絕媒體進入店內採訪，店外貼出已完成全店消毒請顧客安心告示，店內員工都戴起口罩，大批媒體在店外守候上門顧客，直到下午3時多，一名中年男顧客上門光顧，但他沒有戴口罩，也未接受媒體訪問。

客人一進店門，員工即上前量測體溫，並在手上噴灑酒精乾洗手，期間一名外送員拎著速食也被請出，店家要求連絡訂餐員工到外取餐，不准入店當面交餐。

業者指出，台商個案22日下午來店消費2小時，當班的40多名員工都已全數配合衛生單位防疫要求，自我居家管理14天，因此他們今天不可能來店上班，上班的全是另一批員工。

業者進一步指出，22日與台商個案接觸後身體不適的女員工居家隔離中，目前身體無恙，近期不會上班；即日起謝絕發燒顧客上門，消費者進舞廳須先量體溫，門口也有員工持酒精乾洗手為來店顧客消毒手部，但不會強制消費者戴口罩。

高雄市衛生局指出，台商個案仍住院中，已要求金芭黎舞廳40多名員工自我居家管理期間，若有不適症狀要主動通報，但迄今沒有接獲新增不適個案。

衛生局表示，這名感染武漢肺炎的台商在中國大陸發病，搭機返台前吃退燒藥退燒，21日疑似隱匿病情入境高雄，隔天下午至金芭黎舞廳消費時，全程未戴口罩，23日就醫住院，24日確診。25日與個案近距離接觸的舞廳女員工出現疑似症狀就醫，昨天已排除感染武漢肺炎。

高雄市防疫團隊昨日連繫金芭黎舞廳啟動疫情調查、接觸者列冊管理、環境清消等防疫工作，經調查在1月22日下午4時到6時舞廳上班員工42人、顧客20多人(但目前尚無法取得顧客確切名單)。（編輯：孫承武）1090127